По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается до 36 градусов выше нуля днем, ночью +18. В Атырау днем 39 градусов жары, ночью +24. В Актобе днем столбик термометра поднимется до +34 градусов, ночью +17. 35 градусов выше нуля днем и +22 градуса ночью ожидается в Актау.