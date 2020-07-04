Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы во время брифинга в центральной службе коммуникаций, в погребальной молитве должны участвовать только один священнослужитель, члены семьи и близкие родственники,. Общее количество присутствующих не должно превышать 30 человек. – Люди обязательно должны быть в масках в масках, перчатках и соблюдать дистанцию в два метра. Тем, у кого есть симптомы ОРВИ, лихорадка или кашель запрещено появляться в таких местах. Равно как пожилым и людям со слабым здоровьем и детям. Омывать же тело умершего от COVID-19 должны строго согласно указаниям врача. А время погребальной молитвы и проповеди не должно превышать пяти минут. Сразу после погребения тела следует покинуть кладбище. Не рекомендован сбор и на поминальные обеды. В случае продления карантина больше, чем на 2 недели, праздничные молитвы будут проводить дистанционно, - рассказал Наурызбай кажы Таганулы. Праздник Курбан айт в этом году приходится на конец июля. Проповеди и чтение Корана будут проводиться в онлайн-режиме. Пожертвования (садака) также принимаются в электронном режиме. – Всё это делается, чтобы уберечь население от коварной болезни, - заключили в ДУМК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.