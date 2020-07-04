Иллюстративное фото из архива "МГ" На своей странице в Facebook аким ЗКО Гали Искалиев написал пост, в котором обращается к руководителям предприятий и субъектов малого бизнеса ЗКО: От вас тоже зависит снижение количества заболевания коронавирусом. 1. Наши опытные руководители заводов назначили ответственных сотрудников, которые ежедневно проводят профилактические беседы с коллективом о защите от вируса, проверяют состояние здоровья сотрудников. Персоналу раздают памятки по соблюдению санитарных норм. Думаю, всем руководителям компании надо применять такой подход. 2. Если у сотрудника вашей компании все же появились первые признаки вирусной инфекции, нужно сразу дать ему мини-аптечку (состав указан ниже) и отправить его домой. Чем раньше он начнёт лечение, тем быстрее он вылечится, и не заразит других ваших сотрудников. Цена мини-аптечки - около 2 000 тенге. Рекомендуемое количество мини-аптечек - 10% штата компании. Также он уточнил, что заказать мини-аптечки можно, написав на WhatsApp номер 8 777 478 32 47. - Вам сообщат когда и в какой аптеке можно будет купить мини-аптечки. Это будет ваша помощь врачам, которые сейчас борются за жизнь наших близких и знакомых, - отметил Гали Искалиев.Состав мини-аптечки. Фото со страницы Гали Искалиева в FacebookМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.