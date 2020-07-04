В пассажирских автобусах можно ездить только по местам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 4 июля, вышло новое постановление главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, согласно которому с 5 июля в регионе вводится ряд карантинных ограничительных мер.
Итак, с завтрашнего дня ЗАПРЕЩЕНО:
1. Проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
2. Работа торговых домов и центров (павильонов), торговых сетей (за исключением расположенных в них продуктовых супермаркетов и магазинов, аптек);
- крытых продовольственных и непродовольственных рынков;салонов красоты и парикмахерских; спортивных и тренажерных залов;
- фитнес-центров, бассейнов, саун, бань, SPAцентров;
- всех детских дошкольных организаций (независимо от форм собственности),
- детских кабинетов коррекции,
- образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, оздоровительных и пришкольных лагерей, городского парка отдыха, пляжей;
- всех развлекательных объектов, кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), в том числе батутов, аттракционов и других;
- ночных клубов, компьютерных и игровых клубов;
- кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;
- религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров, концертных залов, музеев, выставок, форумов);
3. Передвижение транспорта с 23.00 до 06.00, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральск/районов Западно-Казахстанской области;
4. Пассажирские автобусные сообщения между регионами;
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ:
- перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;
- ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги, которые невозможно оказать в онлайн-режиме, осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00);
- медицинские центры (по записи) с 10.00 до 18.00;
- стоматологические клиники (по записи) с 10.00 до 18.00;
- продовольственные рынки и непродовольственные рынки только открытого типа (график работы с 10.00 до 16.00), с соблюдением расстояния между торговыми прилавками не менее 2 метров, реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов;
- продуктовые магазины с 09.00 до 22.00 (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);
- объектам общественного питания разрешено функционировать только на вынос и для доставки с 10.00 до 22.00;
- непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м должны функционировать только на доставку;
- банковские услуги, с 09.00 до 18.00;
- медико-социальные учреждения с 09.00 до 16.00;
- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50%;
- объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), с 10.00 до 17.00;
- бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 до 17.00.
общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 07:00 до 21:00. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Заполняемость легкового транспорта такси должна быть не более 3-х человек.
РАЗРЕШЕНО:
посещение скверов, площадей, набережных и других мест отдыха населения (за исключением городского парка и пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции.
С полным тестом постановления можно ознакомиться здесь
