Ограничения вводятся с 5 июля на территории ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководствуясь подпунктом 6) пункта 12 статьи 21, статьи 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года №193-IV, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V, Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» от 20 марта 2015 года № 239, в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее - КВИ) среди населения Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО) и с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории Западно-Казахстанской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Ввести с 5 июля 2020 года на территории Западно-Казахстанской области, строгие ограничительные карантинные меры на 14 дней: 1.1. Установить запрет на проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 1.2. Ограничить передвижение транспорта с 23.00 до 06.00, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральск/районов Западно-Казахстанской области; 1.3. Разрешается посещение скверов, площадей, набережных и других мест отдыха населения (за исключением городского парка и пляжей) группами не более 3 человек или членов одной семьи, с соблюдением социальной дистанции; 1.4. Приостановить пассажирские автобусные сообщения между регионами; 1.5. Приостановить деятельность торговых домов и центров (павильонов), торговых сетей (за исключением расположенных в них продуктовых супермаркетов и магазинов, аптек); - крытых продовольственных и непродовольственных рынков;салонов красоты и парикмахерских; спортивных и тренажерных залов; - фитнес-центров, бассейнов, саун, бань, SPAцентров; - всех детских дошкольных организаций (независимо от форм собственности), - детских кабинетов коррекции, - образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, оздоровительных и пришкольных лагерей, городского парка отдыха, пляжей; - всех развлекательных объектов, кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), в том числе батутов, аттракционов и других; - ночных клубов, компьютерных и игровых клубов; - кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников; - религиозных объектов, а также всех объектов культуры (театров, концертных залов, музеев, выставок, форумов); 1.6. Установить следующие ограничения по времени и режиму работы: - перевод 80 % сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; - ЦОНы перейти на оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн-режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00); - медицинские центры (по записи) с 10.00 до 18.00; - стоматологические клиники (по записи) с 10.00 до 18.00; - продовольственные рынки и непродовольственные рынки только открытого типа (график работы с 10.00 до 16.00), с соблюдением расстояния между торговыми прилавками не менее 2 метров, реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов; - продуктовые магазины с 09.00 до 22.00 (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); - объектам общественного питания разрешено функционировать только на вынос и для доставки с 10.00 до 22.00; - непродовольственные магазины площадью более 500 кв. м должны функционировать только на доставку; - банковские услуги, с 09.00 до 18.00; - медико-социальные учреждения с 09.00 до 16.00; - объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и др.) с заполняемостью не более 50 %; - объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), с 10.00 до 17.00; - бизнес-центры (страховые компании, услуги адвоката и юридические услуги нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители), обменные пункты, ломбарды, с 09.00 до 17.00. 1.7. Установить график работы общественного транспорта: Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 07:00 до 21:00, с максимальным выходом общественного транспорта на линии, равномерным графиком движения. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках). Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3-х человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками. 2. Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: - обеспечить персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); - на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры; - не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок; - контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений; - строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров; - контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри помещений; - влажная уборка и дезинфекция помещений не менее 2 раз в день; - проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей; - максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне); 3. Осуществление масштабной текущей дезинфекции городов Уральск и Аксай, населенных пунктов районов ЗКО: Текущая дезинфекция предусматривает обработку следующих территорий/ частоту обработки: - лечебные учреждения с содержанием под карантин – 2 раза в неделю во вторник и субботу; - продовольственные рынки – ежедневно; - тротуары, остановочные павильоны, площади, парки, скверы, контейнерные площадки – ежедневно - здания государственных учреждении и иных организации, чье функционирование не приостановлено - один раз в неделю; - подъезды и дворовые территории жилых кварталов – по графику и под руководством отдела жилищной коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск/ районов. Текущая дезинфекция проводится специальными дезотрядами, процедура согласована со всеми вовлеченными службами (ДККБТУ, Управлением здравоохранения, акиматами г.Уральск и районов). Рекомендуется во время проведения дезинфекции не выходить на улицу в течение 5 часов после обработки во избежание последствий для здоровья. Заблаговременная коммуникация с населением (СМИ, социальные медиа, баннеры, листовки в подъездах) будет осуществляться отделом внутренней политики города/ районов и аппаратами акимов сельских, поселковых округов, города и районов. 4. Управлению внутренней политики совместно с акимами города Уральск и районов: 1) провести массированное информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИ и социальных сетей; 2) разработать памятки для населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах, с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб; 3) обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ, с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших. 5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям ЗКО совместно с акимами города Уральска и районов в целях информирования населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, задействовать городскую систему оповещения, а также голосового оповещения дикторами через громкоговорители. 6. Департаменту полиции ЗКО организовать патрулирование по соблюдению введенных дополнительных ограничений, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований незамедлительно направлять материалы в территориальные управления контроля качества и безопасности товаров и услуг; 7. Акимам города Уральск/ районов Западно-Казахстанской области обеспечить исполнение Настоящего постановления. 8. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача ЗКО«О введении ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области» от 13 июня 2020 года №20-ПГВр; 9. Контроль за исполнением Настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Департамента Мустаева Н.Е. 10. Настоящее постановление вступает в действие со дня подписания.