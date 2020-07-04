ЕНТ сдавали 816 выпускников школ и колледжей прошлых лет, а также выпускники колледжей этого года, сообщила руководитель филиала Национального центра тестирования при АГУ им. Х. Досмухамедова Айнагуль Дюсекенова. - Не явились на тестирование 236 человек. При входе за попытку зайти в здание, с сотовым телефоном и шпаргалками, были удалены 19 человек. Кроме того аннулированы 4 работы, было установлено, что абитуриенты пользовались телефонами и шпаргалками, - сказала Айнагуль Дюсекенова. Как отметили специалисты, в общей сложности прошло 14 потоков, абитуриентов с температурой и симптомами ОРВИ зафиксировано не было. Тестирование прошло в штатном режиме.