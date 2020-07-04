Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, всего в ЗКО зарегистрировано 3045 заразившихся коронавирусной инфекцией. В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1644 новых случая заболевших COVID-19, всего за время пандемии 45 719 казахстанцев заразились коронавирусом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.