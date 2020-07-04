Акцию по бесплатной раздаче лекарств организовало общественное объединение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Давка образовалась в Атырау на акции по бесплатной раздаче лекарств На своей странице в Facebook Азамат Сарсенбаев написал, что акция "Бесплатная раздача лекарств" в Атырау должна была начаться 4 июля в 10.00. - Но ожидаемо, люди начали драться и ломиться в машину с лекарствами еще до начала раздачи, акцию отменили. Что и стоило ожидать. Лекарства не шприцы... Самый лучший вариант для организаторов - это отвезти все лекарства в поликлиники, - написал Азамат Сарсенбаев. В акимате Атырау подтвердили, что по инициативе общественного объединения "Комек Атырау" была организована акции по раздаче лекарственных препаратов. - Организаторы Акции не обеспечили должных мер безопасности и социальной дистанции. Стоит отметить, что акимат г. Атырау не имеет отношения к проведению данной акции.  На данный момент акция отменена, организаторы будут привлечены к ответственности. Уважаемые атыраусцы!  Администрация города сообщает, в регионе приняты необходимые меры по организации поставок необходимых лекарств населению в ближайшие дни! - сообщили в акимате Атырау. - Организаторы подобных акций должны в первую очередь думать о безопасности населения! Акимат города готов рассмотреть все предложения по организации дополнительной помощи населению. Также в акимате отметили, что все акции должны организовываться на законных основаниях и безопасно. Давка образовалась в Атырау на акции по бесплатной раздаче лекарств Давка образовалась в Атырау на акции по бесплатной раздаче лекарств Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Facebook