Прием заявок от кандидатов в Региональные советы начнется 7 июля. Документы можно сдать офлайн по адресам Палат предпринимателей, либо онлайн на сайте vote.atameken.kz. Кандидаты будут избраны из числа субъектов предпринимателей, зарегистрированных в регионе, а также из числа первых руководителей либо членов исполнительного органа саморегулируемых организаций и ассоциаций, аккредитованных в РПП. Кандидат в члены Регионального совета должен соответствовать следующим требованиям: • быть гражданином Республики Казахстан; • быть активным участником в социально-общественной жизнедеятельности региона; • быть одним из лидеров мнений среди предпринимателей; • быть публичной личностью в регионе; • иметь положительную репутацию, известность среди предпринимателей и в обществе; • иметь положительную историю своего бизнеса; • быть социально ответственным предпринимателем; • быть депутатом областного, городского маслихатов (предпочтительно); • не иметь судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Период выдвижения кандидатов - с 7 по 15 июля, затем с 16 по 19 июля начинается агитационная кампания, а голосование в онлайн-режиме пройдет с 20 по 22 июля. По итогам выборов областной совет на 60% будет состоять из субъектов предпринимательства от областного центра и для представителей от аккредитованных ассоциаций (союзов), СРО, а на 40% из районных субъектов предпринимательства. Подробная информация размещена на сайте vote.atameken.kz, а также все можно узнать в колл-центре 1432.