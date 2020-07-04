Ремонт корпуса был начат еще в прошлом году. Средства были выделены компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.». Первоначально планировалось, что в корпусе разместится городская поликлиника. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации планы изменились. - Мы уже завершаем ремонт здания. Здесь работали порядка 100 человек. Осталось все убрать, помыть и будем сдавать объект в эксплуатацию, - отметил бригадир подрядной организации Мурат Жукин. Директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов проинформировал, что медицинское учреждение уже полтора месяца принимает пациентов с подозрением на COVID-19. - Сейчас в провизорном стационаре насчитывается 95 пациентов. Они лежат в первом и восьмом корпусах. Идет большой поток больных с пневмонией неясного генеза. Мы берем у людей тесты на наличие коронавируса. При положительном результате направляем их в инфекционные стационары. При отрицательных анализах на КВИ решаем, в какой помощи они нуждаются. Переводим в отделение терапии или пульмонологии или отправляем лечиться амбулаторно под наблюдением участковых врачей поликлиник, - отметил Арман Байдеуов. Директор медучреждения отметил, что ситуация очень сложная. Сейчас в реанимации находятся 16 пациентов, которые нуждаются в кислороде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.