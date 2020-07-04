Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве здравоохранения РК сообщили, что государство будет оплачивать за каждый вызов через ФСМС (Фонд социального медицинского страхования). Для контактных больных и симптомами на COVID-19 будут брать ПЦР-тест. ⠀ - Необходимо отметить, мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Также для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах, - рассказали в минздраве РК. ⠀ Помимо этого, мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по показаниям. ⠀ Оплата услуг мобильных бригад будет производится Фондом социального медицинского страхования. За каждый вызов поликлиники получат по 5400 тенге. ⠀ Помимо этого, сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.