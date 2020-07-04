Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего с начала года в областном центре было зарегистрировано 312 случаев интернет-мошенничеств, из которых 147 связаны с переводами денег с банковских счетов уральцев. - Одними из последних случаев стали факты, когда жители города, ведясь на уговоры злоумышленников, которые представляются сотрудниками банков, дают им в телефонном разговоре свои персональные данные. Таким образом, несколько дней назад к нам обратилась женщина, которая перевела 4 млн тенге мошенникам, при этом она переводила эти деньги не за один раз, а в несколько этапов два дня. Ещё одна женщина перевела 8 млн тенге, - рассказал заместитель начальника УП г. Уральск Нурлан Бисенов. Также он отметил, что в основном жертвами становятся женщины. Также Нурлан Бисенов сообщил, что такого рода преступления зачастую раскрыть становится не легко. - Чаще всего мошенники не являются жителями нашей области. Бывают случаи, что они и не граждане нашей страны. Есть факты, когда деньги со счетов уходили в Россию, Украину и страны дальнего зарубежья. На сегодняшний день из 147 фактов интернет-мошенничеств раскрыто 47. 19 лиц были задержаны, - пояснил Нурлан Бисенов. Полицейские говорят, что общая сумма ущерба исчисляется уже десятками миллионов. В каждом случае он составляет 100, 200, 500 тысяч тенге, а то и несколько миллионов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.