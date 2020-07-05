Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, в ЗКО 4 июля 147 человек заразились коронавирусной инфекцией, таким образом, в ЗКО коронавирусом заразились 3147 человек. В Казахстане в этот день зарегистрировано 1452 заболевших COVID-19, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 47 171 заболевший.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.