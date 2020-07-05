По данным городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, на данный момент переселение граждан из аварийного жилья и общежитий осуществляется поэтапно. Например, в прошлом году жильцы двух общежитий, расположенных по улице им. Кунанбаева №13 и им. Досмухамбетова, переехали в один из многоэтажных домов микрорайона Береке. В этом году жителям еще двух аварийных домов были выданы ключи от новых квартир. В частности, жителей дома по ул. Ауэзова №22 переселили в микрорайон Жулдыз, а жильцы дома по адресу Достык №14 переехали в микрорайон Береке. Как сообщили специалисты, работа по обеспечению жильем и переселения из ветхого жилья населения, продолжится и в ближайшее время. Отметим, что данные меры будут реализованы после завершения жилищного строительства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.