По словам жительницы Уральска Алии, она около часа стояла в очереди, чтобы купить лекарства ребенку. - У меня заболел ребенок, я пошла в аптеку и в итоге простояла в очереди 50 минут. Когда я попала в аптеку, то была удивлена: люди пакетами скупают лекарства, особенно от простуды, жаропонижающие и антибиотики. Такое ощущение, что они в супермаркет пришли, - рассказывает Алия. Другая, стоящая в очереди жительница города Ирина пояснила, что сейчас в городе эпидемия коронавируса и ей сказали, что лекарств в аптеке может не быть. - Сейчас такая ситуация с коронавирусом, поэтому я пришла за лекарствами от простуды, говорят, что они помогают. Естественно, я беру много, потому что, помимо детей и мужа, у нас есть родители, другие родственники, знакомые. Возможно, им нужно будет, - объяснила Ирина. Стоит отметить, что на днях аким ЗКО Гали Искалиев проехал по аптекам города, чтобы проверить наличие лекарств. Он отметил, что основные необходимые на данное время лекарственные средства, маски, антисептики имеются в наличии, также ведётся работа с поставщиками по непрерывной доставке медицинских препаратов. - При этом в аптеках сохраняются установленные предельные цены на лекарства, а также ограничение отпуска – в одни руки не более 5 упаковок одного наименования, - сказал Гали Искалиев. Также глава региона подчеркнул, что владельцы аптек, искусственно завышающие цены на лекарства, будут наказаны. О завышении цен на лекарства уральцы могут сообщить на 109. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter написал, что поручил правительству и правоохранительным органам заняться фактами завышения цен в аптеках.