В Атырау заработал call-center по вопросам вакцинации

Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь все интересующие вопросы о получении вакцины "Спутник V" теперь можно получить по номеру горячей линии 8 (7122) 98 02 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. - По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед прививкой, а также информационную поддержку после вакцинации, - отметили в пресс-службе