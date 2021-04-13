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Социум

В Атырау заработал call-center по вопросам вакцинации

Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь все интересующие вопросы о получении вакцины "Спутник V" теперь можно получить по номеру горячей линии 8 (7122) 98 02 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. - По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед прививкой, а также информационную поддержку после вакцинации, - отметили в пресс-службе
Кристина Кобина
В Атырау заработал call-center по вопросам вакцинации
Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау заработал Call-center по вопросам вакцинации
В Атырау заработал Call-center по вопросам вакцинации
Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, теперь все интересующие вопросы о получении вакцины "Спутник V" теперь можно получить по номеру горячей линии 8 (7122) 98 02 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00. - По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед прививкой, а также информационную поддержку после вакцинации, - отметили в пресс-службе облздрава. Меду тем в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. - По данным за 10 и 11 апреля I компонент вакцины "Спутник V" получили 920 человек. Из них - 14 медицинских работников, 5 педагогов, 23 полицейских, 6 студентов, 3 сотрудника правоохранительных органов, 2 госслужащих, один человек с хроническими заболеваниями, 866 местных жителей, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, с 1 февраля по 11 апреля этого года I компонентом "Спутник V" вакцинировано 8103 человека. II компонентом привито 2822 человек. Несмотря на массовое вакцинирование в Атырауской области продолжается распространение коронавирусной инфекции, только за прошедшие сутки, 11 апреля было зарегистрировано 110 новых случаев КВИ. - Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 62 человек симптоматика отсутствует, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения. Стоит отметить, что Атырауская область по темпам распространения коронавируса по-прежнему расположена в «красной» зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вакцинация коронавирусная инфекция

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