Секстинг (англ. sexting) – пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания посредством современных средств связи: сотовых телефонов, электронной почты, социальных интернет-сетей.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Новый вид преступности набирает обороты – мужчины заводят отношения с молодыми женщинами, а затем начинают вымогать у них деньги, грозя в противном случае опубликовать их интимные фото в социальных сетях. В Атырау одна из таких историй привела к трагедии. В «АЖ» обратилась сестра женщины, покончившей жизнь самоубийством по вине вымогателя. После развода та одна воспитывала детей, крутилась как белка в колесе, чтобы их прокормить. В социальной сети «Друг Вокруг» она познакомилась с жителем Туркестана, у них завязалась переписка, и, как она думала, возникли чувства. В декабре прошлого года он приехал к ней в Атырау, несколько дней они провели вместе. Родственники подозревают, что он нарочно что-то подсыпал женщине в еду или питьё, чтобы сделать интимные снимки – потому что женщина была человеком скромным и не решилась бы ему позировать. Пока она спала, он не только фотографировал ее, но и скопировал абонентов в ее телефонной книжке. А затем стал требовать деньги в обмен на то, что не разошлёт эти снимки. Зарабатывала женщина немного, около 50 тысяч, а он требовал по 100 тысяч, по 200 тысяч тенге, причём неоднократно. Она платила, пока могла. Долгое время родственники ничего не знали, пока этот подлец не стал к ним названивать. Он поносил женщину последними словами, высылал снимки. Звонил всегда очень поздно ночью, пьяный, с разных номеров. В итоге и сама жертва и ее окружение стали бояться незнакомых номеров, отключать телефон на ночь. Не выдержав такого прессинга, несчастная жертва подала в суд. В открытых источниках нам удалось найти это дело по фамилии обвиняемого. Как оказалось, в суде вымогатель признал свою вину, выразил раскаяние, просил прощения и обещал, что подобное не повторится. Суд по статье 194 УК РК «Вымогательство» приговорил его к двум годам ограничения свободы. - Не знаю, как это возможно, но он все же уехал из Атырау – сначала в Туркестан, потом в Кызылорду. А главное, продолжил третировать сестру по телефону, он буквально уничтожал ее, преследовал своими звонками, оскорблял, унижал и всё время требовал привезти ему денег, – рассказывает Айгуль, не скрывая слёз. – Звонил и нам, говорил ужасные гадости про сестру, одной родственнице угрожал. Возможно, она не единственная его жертва, может, кто-то до сих пор страдает от его действий. Мы советовали сестре снова заявить в полицию. Она так и сделала, следователь направил дело в суд. Но суд не стал рассматривать дело без ее письменного заявления. Уже после её смерти мы обращались к следователю, спросили, почему он не предупредил ее, что нужно написать заявление. Он ответил, что звонил ей, но та не ответила. Повторюсь, она была запугана и боялась звонков. Следователю нужно было написать ей сообщение. Сестра повесилась прямо во время очередного разговора со своим мучителем: когда её нашли мёртвую в петле, он все еще продолжал выкрикивать угрозы в телефонную трубку. Айгуль возмущена тем, что наше правосудие не смогло защитить ее сестру от мучителя, и переживает, что его жертвами могут стать и другие женщины. – Сейчас преследования женщин посредством секстинга* получили широкое распространение. К сожалению, в нашем Уголовном кодексе не предусмотрена статья «Преследование», есть только «Угроза», наказание по которой – максимум 60 суток ареста. Потому преступники чувствуют себя вольготно, – говорит руководитель Фонда помощи жертвам насилия "НеМолчиKZ" Дина СМАИЛОВА. – Подобный случай был у нас в Астане – молодую девушку под угрозой распространения ее интимных фото принудили к сексу, практически изнасиловали, но она ничего не смогла доказать. Поэтому мы сейчас ведем работу по включению в Уголовный кодекс статьи «Преследование» с более жесткими мерами наказания. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначен ряд экспертиз, выявляется местонахождение подследственного.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.