Как сообщили в РГП "Казгидромет", 31 августа в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +32 градуса, ночью +15 градусов. В Атырау переменная облачность, 36 градусов тепла днем, +20 градусов ночью. Солнечная погода ожидается в Актобе, днем температура воздуха поднимется до +35 градусов, ночью опустится до +16 градусов. Также солнечно будет в Актау, +29 градусов днем, +20 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.