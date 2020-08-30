Согласно новым изменениям в постановлении главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с 31 августа начнет действовать следующий этап послабления карантинных мер.- религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); - бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная запись) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов; - тренажерных залов (до 5 квадратных метров на одного посетителя, предварительная запись) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов; - спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 квадратных метров на одного посетителя) с установлением графика работы в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов; - объектов культуры (до 5 квадратных метров на одного посетителя, заполняемость - не более 50 процентов, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, с проведением проветривания помещений в перерывах, с использованием масок) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 часов до 18.00 часов; - особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках); - движения междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов; - сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок «на открытом воздухе» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы только в выходные дни с 09.00 да 18.00 часов;- В выходные и праздничные дни ( в том числе 31 августа) будет приостановлена работа торговых домов и центров (бутики, павильоны), торговых сетей (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них), непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, объектов оказывающих косметологические услуги, SPA центров (салонов), фитнесс центров, бань, саун, аттракционов на открытом воздухе, религиозных объектов, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов,- говорится в изменённом постановлении главного санврача. Также в измененном постановлении исключен 5 абзац пункта 11, следовательно, теперь общественный транспорт будет работать в выходные и праздничные дни.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.