Абат Шыныбеков - Дорогие земляки! Поздравляю Вас с 25-летием Конституции Республики Казахстан. Этот праздник имеет особое значение для нашего суверенного государства, для каждого гражданина. Принятие главного политико-правового документа страны стало поворотным событием в истории нашей Родины, ознаменовавшим начало перехода к принципиально новому этапу развития нашей страны. Конституция - главный документ, определяющий государственность, демократические ценности суверенной страны, обеспечивающий внутриполитическую стабильность и объединяющий общество Казахстана. Руководствуясь главным документом, мы ведем политику повышения социально-экономического потенциала. Все вместе мы приложим максимум усилий и внесем свой вклад в укрепление нашей страны и развитие нашего города. Сделаем Казахстан процветающим и успешным государством, в котором соблюдаются права и свободы каждого человека. Важнейшей предпосылкой создания развитого государства и благополучного общества является грамотное знание закона, Конституции и неукоснительное его исполнение, формирование правовой культуры граждан. Приверженность принципам и нормам Основного закона, защита конституционных ценностей - это почетный долг и святая обязанность каждого гражданина, - написал Абат Шыныбеков и пожелал всем благополучия, мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне.