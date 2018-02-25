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Социум

В Атырауские рыбаки отдали весь свой улов одиноким пенсионерам (видео)

В Атырау прошел турнир по спортивной зимней рыбалке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Конкурс прошел в минувшую субботу и собрал порядка 80 рыбаков, в число которых вошли как взрослые, так и дети. В числе участников благотворительной рыбалки оказалась единственная женщина - гостья из Алматы, Айман ПАНАСОВА, которая впервые пришла порыбачить вместе с родственниками. - Мы не посмотрели на ветер и мороз, вышли с мужем поддержать организаторов акции и одиноких пожилых людей, - рассказывает Айман ПАНАСОВА, укрывшаяся от сильного ветра в полиэтиленовой палатке. По словам организаторов акц
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В Атырауские рыбаки отдали весь свой улов одиноким пенсионерам (видео)
В Атырау прошел турнир по спортивной зимней рыбалке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Конкурс прошел в минувшую субботу и собрал порядка 80 рыбаков, в число которых вошли как взрослые, так и дети. В числе участников благотворительной рыбалки оказалась единственная женщина - гостья из Алматы, Айман ПАНАСОВА, которая впервые пришла порыбачить вместе с родственниками. - Мы не посмотрели на ветер и мороз, вышли с мужем поддержать организаторов акции и одиноких пожилых людей, - рассказывает Айман ПАНАСОВА, укрывшаяся от сильного ветра в полиэтиленовой палатке. По словам организаторов акции - волонтерской ассоциации "ААА", в этом году число участников благотворительной рыбалки значительно больше. - Мы проводим эту благотворительную акцию с 2014 года, списки одиноких пенсионеров берем в городском отделе занятости и социальных программ. В этот раз список включает в себя 24 человека. После завершения конкурса и определения победителей мы развезем весь улов по адресам, - рассказал волонтер Жандос АЛИМАГАНБЕТОВ. Кроме участников конкурса и организаторов на льду находились сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции и лесного хозяйства и животного мира, которые контролировали исполнение всех правил рыболовства. После подведения итогов конкурса вся рыба была расфасована по пакетам, которые волонтеры вручили лично в руки одиноким пожилым людям.
jrt6vFj95t4 Алия ЖАМИТОВА
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