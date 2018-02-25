В Атырауские рыбаки отдали весь свой улов одиноким пенсионерам (видео)

В Атырау прошел турнир по спортивной зимней рыбалке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Конкурс прошел в минувшую субботу и собрал порядка 80 рыбаков, в число которых вошли как взрослые, так и дети. В числе участников благотворительной рыбалки оказалась единственная женщина - гостья из Алматы, Айман ПАНАСОВА, которая впервые пришла порыбачить вместе с родственниками. - Мы не посмотрели на ветер и мороз, вышли с мужем поддержать организаторов акции и одиноких пожилых людей, - рассказывает Айман ПАНАСОВА, укрывшаяся от сильного ветра в полиэтиленовой палатке. По словам организаторов акц