Иллюстративное фото с сайта jornaldebrasilia.com.br Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по части 4 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней", сообщается на сайте суда. В суде было установлено, что осужденный в течение семи месяцев насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Выяснилось, что осужденный и мать потерпевшей состоят в законном браке и 13-летняя девочка является ребёнком от первого брака жены. Осужденный в законном порядке дал ей свою фамилию и признал своим ребёнком. А от совместного брака они воспитывают еще двоих дочерей. Мужчина, пользуясь отсутствием жены, насиловал приемную дочь. Девочка никому не говорила о поступках отца, так как боялась его. Обо всем стало известно, когда дочь забеременела. Женщина немедленно обратилась в полицию. Приговором суда мужчина признан виновным по ч.4 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней" и приговорен к 15 годам лишению свободы. Приговор суда вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.