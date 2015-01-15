174 папы не выплачивают алименты своим 528 несовершеннолетним детям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   alimenty1Всего по области насчитывается более 4200 граждан, которые должны выплачивать алименты. По закону, если у должника есть работа, то он должен выплачивать за одного ребенка 25%, за двоих - 33%, а если у него трое и больше детей, то 50% со своей зарплаты. Если же он безработный, то должен выплачивать алименты в таком же процентном соотношении относительно средней заработной платы. В случае невыплаты в срок алиментов, отцы привлекаются к административной и даже к уголовной ответственности и могут быть лишены  свободы сроком на три года. -  На основе решения суда о выплате алиментов, в 2014 году 322 нарушителя привлеклись к административной ответственности. Из них около двухсот подверглись административному аресту. Все 174 алиментщика, которые на сегодня имеют задолженность, - безработные и не имеют  имущества. Соответственно, возникли подобные трудности с взысканием алиментов. Несмотря на это, судебные исполнители запретили им выезд за пределы республики. Также этим должникам запрещено открывать свое дело, - говорит начальник отдела департамента юстиции Атырауской области  Ляззат БЕРДИЕВА. alimenty2 alimenty3