Фото из архива МГ Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал начальник отдела управления образования Байжан ШАМУРАТОВ. Отметим, что 1 сентября в образовательные учреждения области в платках пришли 328 учащихся девочек, в числе которых есть и студентки, 276 из них после разъяснительных бесед сняли платки и пришли в школьной форме. 52 девочки до сих пор не ходят на занятия из-за отказа снять хиджаб. - В школах такая ситуация наблюдается во всех классах, вне зависимости от возраста учащихся. По данным фактам директоры образовательных учреждений направили письма родителям 52 девочек, 32 из которых живут в Атырау, в Жылыойском районе - 19, в Кызылкогском районе - одна девочка. Также материалы по ним были собраны и направлены в областное управление и отделы образования для применения административных мер. Областной департамент по делам религии примет меры в соответствии со статьей 409 (2) Кодекса об административных правонарушений РК, - рассказал Байжан ШАМУРАТОВ. Отметим, что общее число учащихся- девочек в регионе насчитывается 56 901 человек.