Как сообщили в управлении сельского хозяйства Атырауской области, в стабфонд региона приобретена 144,6 тонны картофеля и овощей. Вся вышеуказанная продукция в зимние месяцы будет реализовываться в крупных торговых точках областного центра и районов по фиксированным ценам. Так, цена картофеля составит 86 тенге за килограмм, лук – 85 тенге, капуста – 81 тенге, морковь – 100 тенге. В городе действует 6 торговых точек, где можно приобрести сельскохозяйственную продукцию - это рынки «Дина», «Коктем», «Насиха», «Сарайшык», супермаркеты «Байзар», «Ярмарка». Жители районов области также смогут приобрести овощи по низким ценам. Уже определены операторы, которые займутся доставкой и реализацией продуктов сельской местности.