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Социум

В Атырауской области четверть претендентов на «Алтын белгі» подтвердили свои знания

По Атырауской области из 100 претендентов на знак отличия «Алтын белгі» подтвердили свои знания 25 выпускников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Самый высокий балл на Едином национальном тестировании набрала выпускница школы-лицея имени Жолдаскали Досмухамбетова для одаренных детей Нурай НУРЫМЖАНОВА. Она набрала 120 баллов. - К ЕНТ я начала усиленно готовиться с начала этого учебного года. Повторила всю учебную программу, начиная с 5 класса. Также проходила дополнительную подготовку. Для меня вопросы тестирования не были сложными,- говорит Нурай НУ
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В Атырауской области четверть претендентов на «Алтын белгі» подтвердили свои знания
По Атырауской области из 100 претендентов на знак отличия «Алтын белгі» подтвердили свои знания 25 выпускников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" Самый высокий балл на Едином национальном тестировании набрала выпускница школы-лицея имени Жолдаскали Досмухамбетова для одаренных детей Нурай НУРЫМЖАНОВА. Она набрала 120 баллов. - К ЕНТ я начала усиленно готовиться с начала этого учебного года. Повторила всю учебную программу, начиная с 5 класса. Также проходила дополнительную подготовку. Для меня вопросы тестирования не были сложными,- говорит Нурай НУРЫМЖАНОВА. Как отмечают специалисты областного управления образования, в этом году по Атырауской области из 4826 выпускников школ в тестировании приняли участие 3527. 70 выпускников были освобождены от участия в ЕНТ. По итогам тестирования, средний результат по области - 61 балл. Среди областных школ хорошие результаты показали выпускники Казахско-Турецкого лицея, Национальной гимназии и областной школы-интерната для одаренных детей. Среди школ районов области самые высокие показатели увыпускников Махамбетского, Индерского и Жылыойского районов. Самый низкий показатель у учащихся Исатайского района. В целом из 3527 участников Единого национального тестирования в Атырауской области пороговый балл не смогли набрать 1824 выпускника. Во время ЕНТ шесть человек были уличены в использовании мобильных телефонов.
ЕНТ итоги

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