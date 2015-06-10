В Атырауской области четверть претендентов на «Алтын белгі» подтвердили свои знания

По Атырауской области из 100 претендентов на знак отличия «Алтын белгі» подтвердили свои знания 25 выпускников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Самый высокий балл на Едином национальном тестировании набрала выпускница школы-лицея имени Жолдаскали Досмухамбетова для одаренных детей Нурай НУРЫМЖАНОВА. Она набрала 120 баллов. - К ЕНТ я начала усиленно готовиться с начала этого учебного года. Повторила всю учебную программу, начиная с 5 класса. Также проходила дополнительную подготовку. Для меня вопросы тестирования не были сложными,- говорит Нурай НУ