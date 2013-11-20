Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщил председатель областного совета ветеранов войны и труда Катимолла РИЗУАНОВ, под председательством акима области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА в Атырау создана комиссия по подготовке к 70-летнему юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне. - В комиссию вносятся предложения, которые выдвигают наши ветераны. В частности, руководством области одобрено несколько проектов, которые увековечат память тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу, - сказал Катимолла РИЗУАНОВ. Было предложено воздвигнуть стену памяти, где будут высечены имена всех людей, отправившихся на фронт из Гурьевской (ныне Атырауской).  По уточненным данным, из Гурьевской области на фронт ушли 42 508 человек. - Аким области поддержал это предложение. Пока, правда, не определено место, где будет поставлена стена памяти. Кроме этого, во время войны в область прибывали сотни эшелонов с ранеными. В Гурьеве были развернуты госпитали. По нашим данным, более 9 тысяч раненых были доставлены в госпитали нашего города. Многие из них умирали. И никто не знал ни их имен, ни откуда они родом. Мы предложили определить места их захоронений и поставить стелу, - отметил Катимолла РИЗУАНОВ. Еще одно предложение, касается установки монумента людям, которые в тылу наравне со всей страной трудились на благо победы. Фронт остро нуждался в гурьевской (макатской) нефти. Чтобы доставить нефть на места боевых действий, необходимо было строить железные дороги. Одной из таких была железная дорога Гурьев-Астрахань. На ее строительство было мобилизовано все население области. - Тысячи людей трудились над возведением дамбы для будущей железной дороги. Это был нечеловеческий труд. Трудились в основном, старики, женщины и юноши. Мы предложили, чтобы тех, кто там тогда трудился, представили к государственной награде. Это только часть наших предложений, - рассказал Катимолла РИЗУАНОВ. На сегодня в Атырауской области проживают более 43 тысяч ветеранов войны и труда, из них всего 133 участника войны.