Как стало известно, увеличивается штат сотрудников акиматов Зачаганска, Круглоозерного и Желаевского сельского округов. Так, на содержание дополнительных девяти работников в этих акиматах из республиканских трансфертов было выделено 6 миллионов 972 тысячи тенге, из которых 200 тысяч выделено аппарату акима поселка Зачаганск для объявления конкурса на занятие вакантной должности в газетах «Приуралье» и «Орал өңірі». Далее городской отдел образования получил 86 млн 312 тысяч тенге, из которых почти 50 миллионов будет затрачено на приобретение учебников в школы города, еще почти 24 миллиона на оплату комуслуг организаций дошкольного воспитания и обучения, чуть больше 2,5 миллионов на покупку теплосчетчиков для СОШ №3, №41, ДМШ №1, школу в поселке Кругоозерное и детский сад №6. Еще 7366 тысяч тенге было выделено на ремонт кровли СОШ №18, что в Меловых горках, и 2 млн 801 тысячу тенге на зарплату служащим в связи с увеличением контингента учащихся и на курсы повышения языковой квалификации госслужащих. 1 млн 153 тысячи тенге было выделено отделу сельского хозяйства на оплату командировочных расходов, опять-таки курсы повышения языковой квалификации и объявления конкурса на занятие вакантной должности в газете «Приуралье» и «Орал өңірі» (100 тысяч тенге). Отдел культуры получил чуть больше 20 миллионов тенге, из которых, на празднование Дня Независимости они потратят 2 миллиона, нового года - 9 миллионов, и дня Первого президента - всего 300 тысяч тенге. Дороже всего, как выяснилось, обходится содержание Дворца бракосочетаний - 7 млн 563 тысячи тенге. Отдел внутренней политики получил 2 млн 238 тысяч тенге на изготовление социальных баннеров. К слову, на этой сессиипредставила депутатам их новоиспеченных коллег -, которым тут же надели значки и выдали депутатские удостоверения. Напомним, 27 октября в Уральске на двух избирательных округах прошли довыборы депутатов в городской маслихат. С большим отрывом в них одержали победу выдвиженцы от партии «Нур Отан». Избранные депутаты - известные в городе предприниматели. Марат КАЖЕНОВ является директором кондитерской фабрики «КАЗКОН», а Мурат ДЖАКИБАЕВ - директор ТОО «Орал-Терминал» и «Белес-Агро».