Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Распоряжением акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, руководителем госучреждения назначен Алтынбек АМИРГАЛИЕВ. 46-летний АМИРГАЛИЕВ окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном, а также Алматинский институт экономики и статистики по специальности бухгалтер-экономист. Более 20 лет находится на государственной службе. В разные годы работал акимом Мартукского и Уилского районов Актюбинской области. С мая 2012 года был заместителем начальника управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области.