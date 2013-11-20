Областные газеты ЗКО отмечают 95-летие

К юбилею изданий газеты выпустили три книги - «Казахстан», «Жайық журналистері» («Журналисты Приуралья») и «Қос газеттің тарихы» («Истории двух газет»). На презентации книг в историко-краеведческом музее им. Жубана МОЛДАГАЛИЕВА присутствовали гости из Алма-Аты, Астаны, Актобе. Специально для презентации был снят фильм, повествующий об истории двух газет. На высшем уровне прошло и вечернее мероприятие, которое состоялось в Казахском драматическом театре. В фойе установили целый музей с вырезками, фотографиями, старинными экспонатами. Гостям предлагалось в хронологическом порядке оценить выставленные номера газет «Орал өңірі» и «Приуралье» с 1963 по 2000-ые годы. Здесь можно увидеть и старые печатные машинки 60-70 годов прошлого века. Коллектив газет поздравил аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, приглашенные гости и ветераны журналистики. Юбилей продолжился концертом. Мирослава ШОНАЛОВА