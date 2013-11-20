Иллюстративное фото с сайта www.mint.gov.kz Иллюстративное фото с сайта www.mint.gov.kz На расширенном заседании правительства РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ обязал экономить используемую электрическую и тепловую энергию, рассмотреть его возможные эффективные аспекты и выигрышные технологии, ввести в массовую системы учета. Повышение качества и культуры оказания коммунальных услуг населению – самая главная обязанность Осуществляемые в нашем регионе в данном направлении мероприятий много. В результате начавшихся намного ранее до этого работ атырауцы наравне с электроэнергией достигли возможностей экономного использования и теплоэнергии. Несомненно, что единственный путь применения - вычислительные установки, в том числе, общедомовой счетчик для многоэтажных, многоквартирных домов. В целях ознакомления населения с ходом работ департамент агентства регулирования естественных монополий РК по Атырауской области организовал пресс-конференции для представителей средств массовой информации. Журналисты вместе с представителями вышеуказанного департамента, коммунальщиками и представителями КСК вначале ознакомились с работой общедомового счетного устройства, установленного в домах №№ 119, 121 по улице Махамбета. Например, по сведениям за октябрь, согласно утвержденному здесь тарифу (в размере 22,42 тенге за 1 Гкал), общий показатель составил 2102,42 тенге (за 1 Гкал). Таким образом, с помощью установки, дающей возможность узнать конкретный расчет использованной тепловой энергии, общая сумма оплаты за теплоэнергию, использованной жителями 70-квартирного дома, в общей сложности составила 47 137, 97 тенге. А без счетного устройства по принятым ранее нормам потребления эта сумма составила бы 246 102,06 тенге. Таким образом, экономическая эффективность использованной теплоэнергии по одному лишь многоквартирному дому на 3011,1 квадратных метра был сбалансирован на 198 964,09 тенге. Как мы заметили, с помощью автоматически включающегося устройства, дающего возможность точно и конкретно вычислить мощность затраченного тепла, можно также установить мощность, давление и температуру и другие параметры подающегося по трубам тепла. И таких примеров множество. Проводившая пресс-конференцию и.о. директора областного департамента АРЕМ Райхан МИЗАМГАЛИЕВА остановилась на том, что в вопросе установки недавно взятых на вооружение счетных установок на сегодня были достигнуты значимые результаты. Как было доложено, со дня введения в эксплуатацию нового устройства экономия теплоэнергии составила 8-15 процентов. Пока в городе установлено и введен в эксплуатацию 121 счетчик. Даулеткали АРУЕВ