Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Атырауской области нашли тело утонувшего мальчика (фото)

Ребенок утонул при купании в канале Курсай 26 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 апреля в 19.00 в специализированную пожарную часть №2 города Кульсары Жылыойского района поступило сообщение о том, что на канале Курсай, проходящем по центру города Кульсары, при купании в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. - В 19.35 были организованы поисковые работы водолазными расчетами Оперативно-спасательного отряда города Кульсары. В связи с наступлением темноты в 20.20 поиски с погружением в воду были приостановлены. Далее поисковые работы совместно с родственниками продолжа
Кристина Кобина
В Атырауской области нашли тело утонувшего мальчика (фото)
Ребенок утонул при купании в канале Курсай 26 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
26 апреля в 19.00 в специализированную пожарную часть №2 города Кульсары Жылыойского района поступило сообщение о том, что на канале Курсай, проходящем по центру города Кульсары, при купании в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. - В 19.35 были организованы поисковые работы водолазными расчетами Оперативно-спасательного отряда города Кульсары. В связи с наступлением темноты в 20.20 поиски с погружением в воду были приостановлены. Далее поисковые работы совместно с родственниками продолжались на лодках, где с помощью сетей осуществляли обследование дна канала, - пояснили в пресс-службе ведомства. Сегодня, 27 апреля, в 06.35 поисковые работы были возобновлены. - Спустя три минуты тело утонувшего ребенка было обнаружено и извлечено для передачи органам внутренних дел для проведения дальнейших следственных действий, - рассказали в ДЧС Атырауской области. К слову, всего в поисковых работах было задействовано 26 сотрудников ДЧС, пятеро полицейских, восемь человек местного населения.
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
В Атырауской области нашли тепло утонувшего мальчика (фото)
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области
утонул Мальчик

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article