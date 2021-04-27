В Атырауской области нашли тело утонувшего мальчика (фото)

Ребенок утонул при купании в канале Курсай 26 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 апреля в 19.00 в специализированную пожарную часть №2 города Кульсары Жылыойского района поступило сообщение о том, что на канале Курсай, проходящем по центру города Кульсары, при купании в необорудованном месте утонул 9-летний ребенок. - В 19.35 были организованы поисковые работы водолазными расчетами Оперативно-спасательного отряда города Кульсары. В связи с наступлением темноты в 20.20 поиски с погружением в воду были приостановлены. Далее поисковые работы совместно с родственниками продолжа