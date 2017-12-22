Нового руководителя представил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в ходе актива области. Кайргали КЕНЖЕГАЛИЕВ прошел трудовой путь от простого учителя до госслужащего. Занимал руководящие посты в образовательных учреждениях города Атырау. С сентября 2016 года занимал должность заместителя руководителя управления образования акимата Атырауской области. Нурлан НОГАЕВ поздравил нового руководителя с должностью и выразил уверенность в том, что в сфере образования Атырауской области должны произйти значительные перемены и дал ряд конкретных поручений.