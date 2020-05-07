Об этом стало известно на селекторном совещании под руководством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе совещания исполняющий обязанности руководителя областного управления финансов Серик Демегенов назвал причины неосвоения бюджетных средств.
- Администраторы бюджетных программ не планируют конкретных планов финансирования, не делают предварительный анализ, наряду с этим и подрядчики не соблюдают график работ. Конкретно, неосвоение средств зафиксировано в сферах строительства, сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, образования, предпринимательства, - сказал Серик Демегенов.
К примеру, в пригороде Атырау при проведении линий электропередач в новые микрорайоны села Алмалы не освоено 305 млн. тенге, по строительству КОС в левобережной части города Атырау - 1 293,3 млн тенге, субсидирование сельского хозяйства – 7,4 млн тенге.
Глава региона Махамбет Досмухамбетов подверг критике тех, кто не осваивают бюджетные средства, выясняя причины подобной ситуации. После этого дал конкретные поручения акимам города и районов, соответствующим управлениям.
- Средства выделены на основе ваших предложений и запросов. Поручаю своевременное и эффективное использование, освоение средств, - заявил Махамбет Досмухамбетов.
Напомним, в текущем году общий объем доходов областного бюджета составляет 167 млрд 617,4 млн тенге. Из них трансферты республиканского бюджета - 25 млрд 262,7 млн тенге, кредиты - 4 млрд 597,6 млн тенге.
На совещании рассмотрели вопросы расширения налогооблагаемой базы, обеспечения полноты поступления налогов и сборов в бюджет области.
Исполняющий обязанности руководителя департамента государственных доходов Атырауской области Ерлан Сагынаев озвучил основные показатели по налоговым поступлениям. За четыре месяца текущего года план поступлений в государственный бюджет был выполнен на 103,6 %, перевыполнение составило 15,8 млрд тенге, общая сумма составила 448 млрд тенге.
Динамичные показатели и по поступлениям в местный бюджет. Перевыполнение составило 33,4 млрд тенге. Темпы роста налоговых поступлений заметно и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За текущий период в местный бюджет собрано 134,8 млрд тенге.
По данным департамента госдоходов, в связи с режимом ЧП и налоговыми льготами, поступления в местный бюджет могут уменьшиться в разы.
Топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана. И большая часть бюджета Атырауской области формируется за счет нефтегазового сектора.
Последние события, с падением цен на энергоносители, снижение потребностей, корректирует поступления в бюджет. По некоторым подсчетам бюджет может недополучить до 59 млрд тенге.
В то же время, оперативная информация от местных исполнительных властей, позволяет расширять налогооблагаемую базу. Используя полученные данные, по сравнению с прошлым годом, удалось пополнить местный бюджет на 1 млрд тенге.
Глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил акимам всех уровней максимально планировать поступления в бюджет и учитывать потребности населения. Как известно, полнота бюджета напрямую связана со своевременным поступлением налогов и других обязательных платежей. И потому к этому вопросу необходимо отнестись со всей ответственностью.
