Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе совещания исполняющий обязанности руководителя областного управления финансов Серик Демегенов назвал причины неосвоения бюджетных средств.​ - Администраторы бюджетных программ не планируют конкретных планов финансирования, не делают предварительный анализ, наряду с этим и подрядчики не соблюдают график работ. Конкретно,​ неосвоение средств зафиксировано в сферах строительства, сельского хозяйства, ветеринарии, здравоохранения, образования, предпринимательства, - сказал Серик Демегенов.​ ​ ​ К примеру, в пригороде Атырау при проведении линий электропередач в новые микрорайоны села Алмалы не освоено 305 млн. тенге, по строительству КОС в левобережной части города Атырау - 1 293,3 млн тенге, субсидирование сельского хозяйства – 7,4 млн тенге. Глава региона Махамбет Досмухамбетов подверг критике тех, кто не осваивают бюджетные средства, выясняя причины подобной ситуации. После этого дал конкретные поручения акимам города и районов, соответствующим управлениям. - Средства выделены на основе ваших предложений и запросов. Поручаю своевременное и эффективное использование, освоение средств, - заявил Махамбет Досмухамбетов. Напомним, в текущем году общий объем доходов областного бюджета составляет 167 млрд 617,4 млн тенге. Из них трансферты республиканского бюджета - 25 млрд 262,7 млн тенге, кредиты -​ 4 млрд 597,6 млн тенге. На совещании рассмотрели вопросы расширения налогооблагаемой базы, обеспечения полноты поступления налогов и сборов в бюджет области. Исполняющий обязанности руководителя департамента государственных доходов Атырауской области Ерлан Сагынаев озвучил основные показатели по налоговым поступлениям. За четыре месяца текущего года​ план поступлений в государственный бюджет был выполнен на 103,6 %, перевыполнение составило 15,8 млрд тенге, общая сумма составила 448 млрд тенге. Динамичные показатели и по поступлениям в местный бюджет. Перевыполнение составило 33,4 млрд тенге. Темпы роста налоговых поступлений заметно и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За текущий период в местный бюджет собрано 134,8 млрд тенге. По данным департамента госдоходов, в связи с режимом ЧП и налоговыми льготами, поступления в местный бюджет могут уменьшиться в разы. Топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов социально-экономического развития Казахстана. И большая часть бюджета Атырауской области формируется за счет нефтегазового сектора. Последние события, с падением цен на энергоносители, снижение потребностей, корректирует поступления в бюджет. По некоторым подсчетам бюджет может недополучить до 59 млрд тенге. В то же время, оперативная информация от местных исполнительных властей, позволяет расширять налогооблагаемую базу. Используя полученные данные, по сравнению с прошлым годом, удалось пополнить местный бюджет на 1 млрд тенге. Глава региона Махамбет Досмухамбетов поручил акимам всех уровней максимально планировать поступления в бюджет и учитывать потребности населения. Как известно, полнота бюджета напрямую связана со своевременным поступлением налогов и других обязательных платежей. И потому к этому вопросу необходимо отнестись со всей ответственностью.​