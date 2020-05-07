Иллюстративное фото из архива "МГ" Из 3-х пациентов с коронавирусной инфекцией, 2-ое граждан 1980 и 1970 г.р. - жители Туркестанской области, работают в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Также коронавирусная инфекция обнаружена у жителя нашей области 1988 года рождения, работает вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. В связи с прибытием с соседнего региона был госпитализирован в карантинный стационар и взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 7 мая в области выявлено 213 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 59. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.