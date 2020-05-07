Торжественное мероприятие прошло 7 мая на базе воинской части 5517. В нем приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев и аким Уральска Абат Шыныбеков. - Дорогие западноказахстанцы, вам всем известно, что 28 лет назад, в далеком 1992 году первый президент страны назначил 7 мая Днем вооруженных сил Республики Казахстан. Это праздник тех, кто ежеминутно защищает каждого гражданина страны, оберегает наш сон. Для патриотов страны, для тех, кто любит свою страну, первостепенной задачей является безопасность страны, - заявил Гали Искалиев. Глава региона пожелал всем мирного неба над головой, счастья и семейного благополучия. Затем он вручил нескольким военным благодарственные письма. Нужно отметить, что в этом году в связи с объявленным на территории Казахстана режимом ЧП и режимом карантина в ЗКО на празднование в целях безопасности не были приглашены гости и семьи военных. Однако сами военные отметили, что долг каждого из них - охранять покой мирных граждан. - Сегодня я получил грамоту от акима Западно-Казахстанской области Всех жителей области и Уральска хочу поздравить с Днем защитника Отечества. Желаю всем здоровья, счастья и успехов в жизни. Воспитывайте своих детей патриотами своей Родины, - говорит старший лейтенант воинской части 5517 Алмат Есжанов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.