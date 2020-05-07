В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что владельцы банкетного зала "Інжу+", который расположен по ул. Молдагуловой, сообщили о краже 7 мая. - Оттуда была украдена музыкальная аппаратура. Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, - сообщили в пресс-службе полиции. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.