По информации Штаба, все одиннадцать заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. В частности, это мужчины 56, 49, 22, 47, 28, 59, 38, 54, 31, 33, 32 лет В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. По состоянию на 7 мая в Атырауской области выявлено 240 человек с инфекцией COVID-19, из них 173 рабочих Тенгиза. Число выздоровевших - 82.