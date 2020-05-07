Махамбет Досмухамбетов, выступая перед призывниками, отметил важность сегодняшнего праздника для казахстанцев. - Защитники Родины всегда были воплощением чести и доблести, отваги и мужества, патриотизма и беззаветного служения своему народу. Служба в вооруженных силах стала сегодня почетной обязанностью каждого казахстанца, мощной нравственной школой мужества, основанной на героических и боевых традициях старших поколений. Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия и успехов, - сказал Махамбет Досмухамбетов. В честь профессионального праздника призванные на сборы военнообязанные были отмечены благодарственными письмами акима области. Напомним, 10 апреля постановлением акима Атырауской области 68 военнообязанных были призваны на специальные сборы. Они были разделены на три группы: медицинский персонал, взвод радиационной, химической и биологической защиты и стрелковый взвод. Основные задачи военнообязанных - это участие в работе регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, несение службы на блокпостах, проведение дезинфекции территорий города, охрана объектов с выявленными очагами инфекции и медицинское обеспечение. Глава региона также посетил один из блокпостов на выезде из Атырау. Ознакомился с несением службы и условия быта военнослужащих и медицинского персонала. С момента введения ограничений через этот блокпост прошло более 7 тысяч единиц автотранспорта. Право проезда имеют транзитные грузовики, машины с продуктами первой необходимости, а также кареты скорой помощи.