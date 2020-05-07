На утро 7 мая зарегистрировано еще 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них, в г. Нур-Султан - 25, в г. Алматы - 28, в Атырауской области - 11, в Костанайской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 9, в Кызылординской области - 1. Всего в стране подтверждено 4 502 случаев, из них: в Алматы - 1422, в Нур-Султане - 853, в Атырауской области - 240, в Кызылординской области - 223, в г. Шымкент - 222, в ЗКО - 210, в Алматинской области - 176, в Карагандинской области - 175, в Актюбинской области - 172, в Жамбылской области - 168, в Туркестанской области - 162, в Павлодарской области - 152, в Мангистауской области -105, в Акмолинской области - 101, в Костанайской области - 58, в СКО - 33, в ВКО - 30. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 7 мая  вылечились 1408 человека, умерли - 30. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.