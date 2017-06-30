Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель прокурора области Серик ШАЛАБАЕВ. - В рамках реализуемой программы "Прокуратура для народа" мы с коллегами выяснили, что в селах Курмангазинского, Исатайского, Индерского и Махамбетского районов насчитывается 60 помощников инвалидов. Зарплата у них, мягко говоря, небольшая, всего 19 тысяч тенге в месяц. А для того, чтобы получить эти деньги, они должны ехать в областной центр и получать их в филиале общественного фонда "Общество слепых". При этом некоторые села находятся на расстоянии более трехсот километров, так что здесь ставится под сомнение сама целесообразность поездки, - сообщил Серик ШАЛАБАЕВ. После вмешательства прокуроров проблема была решена. Теперь зарплата личных помощников будет переводиться на их личные счета. Денежные средства можно будет получить в любом районном отделении АО "Казпочта". Отметим, что с весны этого года в регионе активно реализуется программа перемен «Прокуратура для народа», главная цель которой - наладить прямую связь с населением и повысить уровень доверия казахстанцев к правоохранительным и надзорным органам.