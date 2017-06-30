По словам руководителя инспекции по охране памятников архитектуры ЗКО Талгата ЖУСУПКАЛИЕВА, всего в области насчитывается 2153 памятника архитектуры. Из них 1963 памятника археологии и 180 - архитектуры и истории. - Собственники домов обязаны за свои деньги проводить ремонт и реставрацию памятников архитектуры. Если они находятся под охраной государства, это не значит, что государство должно выделять на ремонт деньги. Те памятники, которые находятся в госсобственности, ежегодно реставрируются. Так, в 2017 году будут отремонтированы театр имени Островского, СОШ №38, она требует большого ремонта, не только фасада, детский сад "Шолпан", - отметил Талгат ЖУСУПКАЛИЕВ. Что касается жилых домов, которые охраняются государством, то большинство жильцов - квартиранты. Сами собственники реставрировать дома не хотят, несмотря на то, что им предлагают программу "Модернизация ЖКХ". - Большая проблема именно с собственниками квартир в исторических зданиях. В области у нас 20 таких домов. Необходимо согласие 70% жильцов дома, но такого не добиться, ведь большинство проживающих - это квартиранты. Мы ходим, объясняем им, что это их обязанность - следить за состоянием домов, но не все это понимают. А вот с предпринимателями проблем нет. Они сами понимают, чтобы привлечь клиентов, необходим хороший вид здания. Однако в этом году мы планируем ввести некоторые изменения во внешний вид исторических памятников совместно с архитектурой города. Во-первых, цветовая гамма, в 2011 году было принято колористическое решение, где все здания были в одной цветовой гамме, но сейчас это уже устарело. Во-вторых, вывески на объектах предпринимательства хотим сделать одного дизайна. Чтобы не было пестрящих цветов, что где-то зеленая вывеска, где-то красная, - заявил Жусупкалиев. Кроме того, руководитель инспекции по охране памятников отметил, что реставрация старой части Уральска ведется ежегодно, однако есть здания, которые требуют не просто реставрации, а капремонта, начиная с фундамента и заканчивая крышей. В 2016 году в Уральске была отреставрирована областная библиотека имени Х. Есенжанова, здание управления культуры, краеведческий музей и здание Областного акимата.