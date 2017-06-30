За счет госсредств реставрируются только здания, находящиеся в собственности государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". istoricheskie zdanii (1) По словам руководителя инспекции по охране памятников архитектуры ЗКО Талгата ЖУСУПКАЛИЕВА, всего в области насчитывается 2153 памятника архитектуры. Из них 1963 памятника археологии и 180 - архитектуры и истории. - Собственники домов обязаны за свои деньги проводить ремонт и реставрацию памятников архитектуры. Если они находятся под охраной государства, это не значит, что государство должно выделять на ремонт деньги. Те памятники, которые находятся в госсобственности, ежегодно реставрируются. Так, в 2017 году будут отремонтированы театр имени Островского, СОШ №38,  она требует большого ремонта, не только фасада, детский сад "Шолпан", - отметил Талгат ЖУСУПКАЛИЕВ. Что касается жилых домов, которые охраняются государством, то большинство жильцов - квартиранты. Сами собственники реставрировать дома не хотят, несмотря на то, что им предлагают программу "Модернизация ЖКХ". - Большая проблема именно с собственниками квартир в исторических зданиях. В области у нас 20 таких домов. Необходимо согласие 70% жильцов дома, но такого не добиться, ведь большинство проживающих - это квартиранты. Мы ходим, объясняем им, что это их обязанность - следить за состоянием домов, но не все это понимают. А вот с предпринимателями проблем нет. Они сами понимают, чтобы привлечь клиентов, необходим хороший вид здания. Однако в этом году мы планируем ввести некоторые изменения во внешний вид исторических памятников совместно с архитектурой города. Во-первых, цветовая гамма, в 2011 году было принято колористическое решение, где все здания были в одной цветовой гамме, но сейчас это уже устарело. Во-вторых, вывески на объектах предпринимательства хотим сделать одного дизайна. Чтобы не было пестрящих цветов, что где-то зеленая вывеска, где-то красная, - заявил Жусупкалиев. Кроме того, руководитель инспекции по охране памятников отметил, что реставрация старой части Уральска ведется ежегодно, однако есть здания, которые требуют не просто реставрации, а капремонта, начиная с фундамента и заканчивая крышей. В 2016 году в Уральске была отреставрирована областная библиотека имени Х. Есенжанова, здание управления культуры, краеведческий музей и здание Областного акимата. istoricheskie zdanii (4) istoricheskie zdanii (5) istoricheskie zdanii (6) istoricheskie zdanii (2) istoricheskie zdanii (7) istoricheskie zdanii (8) istoricheskie zdanii (9) istoricheskie zdanii (10) istoricheskie zdanii (11) istoricheskie zdanii (12) istoricheskie zdanii (13) istoricheskie zdanii (14) istoricheskie zdanii (15) istoricheskie zdanii (16) istoricheskie zdanii (17) Фото Медета МЕДРЕСОВА