В департаменте по ЧС ЗКО сообщили, что в ЗКО насчитывается 4 официальных пляжа. Они находятся в черте города, Зеленовском и Теректинском районах. - Необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Чаще всего гибнут при купании дети и лица в состоянии алкогольного опьянения. В парке культуры и отдыха едва не утонул пятилетний мальчик. Его успели спасти сотрудник оперативно-спасательного отряда, - отметила главный специалист ДЧС ЗКО Индира УТЕШЕВА. В городском акимате заявили, что на официальных пляжах обследуют дно водолазы. Там дежурят спасатели и сотрудники местной полицейской службы. - Кроме официальных пляжей люди купаются в районе ЗКМК и стелы. Там дежурят полицейские. В ближайшее время откроются еще два пляжа – в районе Коминтерн и чугунного моста, - заявил советник акима г. Уральска Нурболат МУКАЕВ. Стоит отметить, что в парке культуры и отдыха можно искупаться сразу в нескольких местах. Вход на одну частную территорию стоит 300 тенге. Платный пляж оценивает свои услуги в 1000 тенге с человека. Вход для детей до пяти лет – бесплатный. - У нас есть охрана и спасатели. На пляже смогут отдохнуть порядка двухсот человек сразу. К их услугам лежаки и водные аттракционы, - заявил сотрудник частного пляжа Тимур. Однако горожане заявляют, что такие цены многим не по карману. - У меня ребенку больше 5 лет. Чтобы пойти на пляж, нужно как минимум 2 тысячи тенге. Плюс к этому нужно взять покушать и попить. Дорогой отдых получается, - заявила Татьяна КУРОХТИНА.