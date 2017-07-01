Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, все укусы энцефалитными клещами прошли без осложнений. - Энцефалитные клещи в области появились еще в мае. За это время за помощью к медикам обратились 103 человека, из них 91 - это дети, - отметили в облздраве. Медики напоминают, что при укусе клеща ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять его с кожи. Для этого необходимо срочно обратиться к специалистам за помощью.