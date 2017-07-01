Иллюстративное фото из архива "МГ" Военнослужащим Министерства обороны, КНБ, Национальной гвардии и государственной службы охраны повысили зарплаты на 25%. Об этом стало известно в мае 2017 года. Нурсултан Назарбаев сообщил, что такое решение он принял в честь 25-летия независимости и 25-летия Вооружённых сил РК. Кроме них надбавку к зарплате на 25% получат и полицейские. О решении главы государства стало известно в июне 2017 года. Помимо этого с сегодняшнего дня до 20% выросли пенсии казахстанцев. Таким образом, с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии составит 45 711 тенге. Средний размер пенсии (с учётом базовой пенсии) повысится до 66 676 тенге. Закон, который Президент Казахстана подписал в июне 2017 года, коснётся всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек. Законом также предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года. Также с 1 июля 2017 года в Казахстане начинает действовать система обязательного медицинского страхования. С 1 июля начнут делать первые отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования работодатели и индивидуальные предприниматели начнут делать первые отчисления и взносы в Фонд социального медицинского страхования. С 1 января 2018 года начнутся отчисления и взносы государства и неактивного населения, а с 1 января 2019 года – наемных работников.