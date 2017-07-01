Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за 5 месяцев нынешнего года с участием пешеходов совершено 64 дорожно-транспортных происшествий. - В результате 6 человек погибло, а 62 получили ранения различной степени тяжести. По вине пешеходов совершено 8 ДТП, из них 3 человека погибли и 6 травмировано. По статье 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения" 1110 пешеходов были привлечены к административной ответственности на сумму 8 571 150 тенге, - отметили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что 29 июня сотрудниками МПС ДВД ЗКО совместно с УПМ была проведена акция «Осторожно, пешеход!», направленная на профилактику и пресечение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В ходе акции всем прохожим на улицах города были разъяснены правила дорожного движения по знаку «Пешеход». Более 100 человек получили материалы с разъяснениями правил дорожного движения.