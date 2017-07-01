Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел около двух недель назад, родители детей и соседи двора по ул.Шамина были возмущены увиденным и сразу же вызвали участкового полицейского. Однако мужчина скрылся с места до приезда полиции. Жители написали жалобу по факту произошедшего, однако никаких претензий тогда к подозрительному мужчине не предъявили, поскольку с детьми парень не вступал в контакт. После инцидента жалобы на молодого человека от жителей микрорайона Жилгородок участились, и в результате продолжительной слежки его удалось сфотографировать. Со слов жителей, молодой человек состоит на учете в психоневрологическим диспансере. - Мы очень боимся за наших детей, которых отпускаем играть во двор. После случившегося недавно несчастья в селе Бесикти, отпускать детей одних стало совсем небезопасно. Мы хотим, чтобы полиция предприняла все необходимые меры по задержанию данного лица, - пожаловались местная жительница Мира ХАКИМОВА. Как сообщила пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА, заявление на молодого человека от местных жителей имеется, однако парень не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. - В настоящее время устанавливается личность молодого человека, - сообщили в пресс-службе ДВД.