Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 27 июня этого года в УБОП ДВД ЗКО поступила оперативная информация о том, что в одной из зимовок, расположенной в Бокейординском районе, в целях трудовой эксплуатации незаконно лишили свободы двух граждан. -28 июня нынешнего года в ходе ОПМ сотрудниками УБОП задержан 73-летний пенсионер, который незаконно эксплуатировал двух жителей Теректинского и Казталовского районов 1976 и 1979 года рождения, при этом к последнему применялось физическое насилие, - отметили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, по данному факту следственным отделом Бокейординского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы".