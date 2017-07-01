Стороны обсуждают вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сферах экономики, бизнеса, сельского хозяйства, сохранения водных ресурсов, образования и медицины. Так, сенатор Сарсенбай ЕНСЕНГЕНОВ вынес предложение о том, чтобы жители приграничных к России населенных пунктов Азгирской зоны смогли перевозить товары с неограниченным весом. - Сегодня Азгирская зона состоит из 10 населенных пунктов, где проживает порядка 10 тысяч жителей. До областного центра им ехать 600 км, до районного центра - 200 км. Близко к ним расположен Харабалинский район Астраханской области. Там есть пограничный пропуск упрощенного режима, но, к сожалению, там разрешено провозить с собой багаж весом всего лишь до 35 кг. Это очень неудобно местным жителям, - рассказал Сенатор. По словам Сарсенбая ЕНСЕНГЕНОВА, этот вопрос поднимался в Сенате Парламента, там он нашел поддержку у премьер-министра РК, а также в 2016 году в ходе 18 заседания по межграничному сотрудничеству Казахстана и России. После чего решение вопроса затянулось. - Прошу включить этот вопрос в протокол сегодняшнего заседания. Он актуальный, его решения ждут несколько тысяч жителей области, - заявил Сенатор. - Мы рассмотрим этот вопрос еще раз с министерством транспорта и пограничной службой, если у нас единое экономическое пространство и пункт пропуска является упрощенным, думаю, проблема будет решена, - сообщил заместитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс УМАХАНОВ.