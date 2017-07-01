- Допустим, в Уральске уже одна авиакомпания осуществляет авиаперевозки в приграничные города России, было бы хорошо, если бы подобные рейсы запустили и из нашего города: Атырау-Астрахань, Атырау-Самара, Атырау-Волгоград. В настоящее время определенная работа министерством индустрии и развития РК проводится, но, учитывая статус международного комитета Совета Фкдерации, просим данное предложение поддержать и внести его в протокол сегодняшнего заседания, - обратился Нурлан НОГАЕВ к российской стороне. В свою очередь, гости из России пообещали рассмотреть данное предложение, отметив, что в первую очередь будет необходимо рассчитать наполняемость рейсов, а также их экономическое обоснование.